Салат з крабовими паличками – це завжди смак свята. А вихідним він точно додасть особливого відтінку! 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу "Господинька".

Зверніть увагу!

Обирайте якісні крабові палички: вони повинні бути білого кольору, не ламатися та мати сурімі як основний інгредієнт, розповідає портал Shuba.

Як зробити салат з крабовими паличками?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 варені яйця;
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 болгарський перець;
– 2 помідори;
– 120 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, яйця – соломкою.
  2. Все змішуємо та натираємо сир.
  3. Заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо.
  4. Можна подавати до столу одразу.

