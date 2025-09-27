Салат з крабовими паличками – це завжди смак свята. А вихідним він точно додасть особливого відтінку! 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу "Господинька".

Зверніть увагу!



Обирайте якісні крабові палички: вони повинні бути білого кольору, не ламатися та мати сурімі як основний інгредієнт, розповідає портал Shuba.

Як зробити салат з крабовими паличками?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 варені яйця;

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 болгарський перець;

– 2 помідори;

– 120 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез.

Приготування:

Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, яйця – соломкою. Все змішуємо та натираємо сир. Заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо. Можна подавати до столу одразу.

