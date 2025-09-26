Цей салат стане для вас знахідкою навіть у тому випадку, якщо часу для заготівлі консервації у вас зовсім немає. Кілька простих маніпуляцій – і салат вже чекатиме на вас у коморі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
До речі Подарунок від предків, який варто памʼятати: як легко зробити квашені яблука
Як заготувати салат без консервації?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 12 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 3 кілограми огірків;
– 500 грамів цибулі;
– 500 грамів солодкого перцю;
– 1,5 кілограма помідорів;
– 2 гострих перці;
– 5 зубчиків часнику;
– 70 грамів солі;
– 150 мілілітрів олії;
– 70 мілілітрів оцту;
– 150 грамів цукру.
Приготування:
- Цибулю наріжте кільцями.
- У каструлю викладіть томатну масу, додайте сіль, цукор і олію. Поставте на плиту та доведіть до кипіння.
- Потім покладіть шматочки огірків і цибулю кільцями. Знову дочекайтеся закипання й варіть приблизно 15 хвилин, поки огірки не змінять колір. Після цього додайте подрібнений часник і оцет, зніміть з вогню.
- Готову суміш розкладіть у стерильні банки, щільно закрийте кришками. Накрийте їх рушником, дайте охолонути, а потім перенесіть у прохолодне місце для зберігання.
А ще вам сподобається салат з кабачків та печериць, який ви легко заготуєте з рецептом порталу Shuba.
Як заготувати салат з кабачків та печериць?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів печериць;
– 800 грамів кабачків;
– 3 морквини;
– 4 чайні ложки діжонської гірчиці;
– гілочка кропу;
– гілочка базиліку;
– перець до смаку;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 5 столових ложок оцту;
– 4 столові ложки олії;
– 15 столових ложок води.
Приготування:
- Ретельно промийте гриби, покладіть у каструлю з підсоленою водою та проваріть приблизно 15 хвилин. Потім дістаньте, дайте охолонути й наріжте довільними шматочками.
- Кабачки наріжте тонкими півкільцями, а моркву – кружальцями.
- Подрібніть кріп і базилік, складіть у велику миску. Додайте до зелені підготовлені гриби, моркву, кабачки та спеції за рецептом.
- Добре все перемішайте й залиште на 30 хвилин.
- Розкладіть суміш по банках, у кожну долийте по 15 столових ложок холодної кип’яченої води. Банки поставте в широку каструлю чи миску з водою так, щоб вони були занурені наполовину.
- Стерилізуйте на вогні близько 15 хвилин.
Смачного!
Що варто мати у коморі?
- Вас приємно здивує простий рецепт вʼялених томатів – цю нотку Італії точно варто мати у запасах.
- А ще спробуйте замаринувати помідори з медом – улюблена закуска заграє новими барвами.