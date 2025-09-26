Этот салат станет для вас находкой даже в том случае, если времени для заготовки консервации у вас совсем нет. Несколько простых манипуляций – и салат уже будет ждать вас в кладовке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Кстати Подарок от предков, который стоит помнить: как легко сделать квашеные яблоки
Как заготовить салат без консервации?
- Время: 30 минут
- Порций: 12 баночек по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма огурцов;
– 500 граммов лука;
– 500 граммов сладкого перца;
– 1,5 килограмма помидоров;
– 2 острых перца;
– 5 зубчиков чеснока;
– 70 граммов соли;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 70 миллилитров уксуса;
– 150 граммов сахара.
Приготовление:
- Лук нарежьте кольцами.
- В кастрюлю выложите томатную массу, добавьте соль, сахар и масло. Поставьте на плиту и доведите до кипения.
- Затем положите кусочки огурцов и лук кольцами. Снова дождитесь закипания и варите примерно 15 минут, пока огурцы не изменят цвет. После этого добавьте измельченный чеснок и уксус, снимите с огня.
- Готовую смесь разложите в стерильные банки, плотно закройте крышками. Накройте их полотенцем, дайте остыть, а затем перенесите в прохладное место для хранения.
А еще вам понравится салат из кабачков и шампиньонов, который вы легко заготовите с рецептом портала Shuba.
Как заготовить салат из кабачков и шампиньонов?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов шампиньонов;
– 800 граммов кабачков;
– 3 морковки;
– 4 чайные ложки дижонской горчицы;
– веточка укропа;
– веточка базилика;
– перец по вкусу;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 5 столовых ложек уксуса;
– 4 столовые ложки масла;
– 15 столовых ложек воды.
Приготовление:
- Тщательно промойте грибы, положите в кастрюлю с подсоленной водой и проварите примерно 15 минут. Затем достаньте, дайте остыть и нарежьте произвольными кусочками.
- Кабачки нарежьте тонкими полукольцами, а морковь – кружочками.
- Измельчите укроп и базилик, сложите в большую миску. Добавьте к зелени подготовленные грибы, морковь, кабачки и специи по рецепту.
- Хорошо все перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Разложите смесь по банкам, в каждую долейте по 15 столовых ложек холодной кипяченой воды. Банки поставьте в широкую кастрюлю или миску с водой так, чтобы они были погружены наполовину.
- Стерилизуйте на огне около 15 минут.
Приятного аппетита!
Что стоит иметь в кладовке?
- Вас приятно удивит простой рецепт вяленых томатов – эту нотку Италии точно стоит иметь в запасах.
- А еще попробуйте замариновать помидоры с медом – любимая закуска заиграет новыми красками.