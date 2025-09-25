Квашеные яблоки, или "моченые яблоки", как говорили наши предки, не только порадуют не только оригинальным вкусом, но и пробиотиками и замечательным взаимодействием с любимыми блюдами. 24 Канал советует обязательно добавить их в список консервации с рецептом портала Cookpad.
Интересно Неудивительно, что его все обожают: готовим варенье из груши – сплошное наслаждение в банке
Какие яблоки лучше всего квасить?
Для квашения прекрасно подойдут сорта яблок, в которых очень твердая мякоть. Например, всегда прекрасно получаются Антоновка или Гренни Смит, сообщает портал "Янусина кухня".
Как сделать квашеные яблоки?
- Время: 10 минут + настаивание
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– яблоки;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– холодная вода.
Приготовление:
- Яблоки хорошо вымыть и положить в чистую 3-литровую банку.
- Добавить соль и сахар, залить водой.
- Накрыть крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы подсластители полностью растворились.
- Сосуд оставить в теплом месте на несколько дней, после чего перенести в прохладу на примерно месяц.
Приятного аппетита!
Какая консервация приятно удивит?
- Вам точно нужна оригинальная зажарка из помидоров – она подойдет к сотням блюд и сэкономит море времени.
- А еще не забудьте о вечной классике – маринованные опята. Процесс занимает очень мало времени и гарантирует непревзойденный результат.