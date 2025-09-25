Квашені яблука, або "мочені яблука", як казали наші предки, не лише потішать не лише оригінальним смаком, а й пробіотиками та чудовою взаємодією з улюбленими стравами. 24 Канал радить обовʼязково додати їх до списку консервації з рецептом порталу Cookpad.
Цікаво Не дивно, що його всі обожнюють: готуємо варення з груші – суцільна насолода в банці
Які яблука найкраще квасити?
Для квашення чудово підійдуть сорти яблук, в яких дуже тверда мʼякоть. Наприклад, завжди чудово виходять Антонівка або Гренні Сміт, повідомляє портал "Янусина кухня".
Як зробити квашені яблука?
- Час: 10 хвилин + настоювання
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– яблука;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– холодна вода.
Приготування:
- Яблука добре вимити та покласти у чисту 3-літрову банку.
- Додати сіль і цукор, залити водою.
- Накрити кришкою й кілька разів струсити, щоб підсолоджувачі повністю розчинилися.
- Посудину залишити в теплому місці на кілька днів, після чого перенести в прохолоду на приблизно місяць.
Смачного!
Яка консервація приємно здивує?
- Вам точно потрібна оригінальна засмажка з помідорів – вона підійде до сотень страв та зекономить море часу.
- А ще не забудьте про вічну класику – мариновані опеньки. Процес займає дуже мало часу і гарантує неперевершений результат.