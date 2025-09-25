Ідеальне варення – це поєднання вдалої консистенції, аромату та насиченого смаку. Саме таким виходить варення з груш, яке доповнить улюблені сніданки та десерти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати варення з груші?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми твердих груш;
– 1,6 кілограма цукру.
Приготування:
- Очистіть груші від шкірки, поріжте їх часточками та складіть у емальований посуд.
- Додайте один кілограм цукру, перемішайте й залиште щонайменше на дві години, щоб плоди пустили сік.
- Коли груші віддадуть сік, поставте каструлю на середній вогонь.
- Всипте ще 600 грамів цукру, постійно помішуйте, аби маса не пригоріла.
- Дочекайтеся закипання й проваріть п’ять хвилин. Потім зніміть з вогню та дайте охолонути до кімнатної температури.
- Повторіть процедуру: знову доведіть до кипіння, проваріть п’ять хвилин і залиште охолоджуватися.
- Третій раз також закип’ятіть і варіть ще 5 – 10 хвилин, поки сироп не стане густішим.
- Гаряче варення розлийте у стерильні банки та щільно закрийте кришками.
- Зберігайте у прохолодному місці.
А ще вам може стати у пригоді рецепт варення груш на сковороді з TikTok natalxlesl5.
Як зробити варення з груш на сковороді?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм грушок;
– 600 грамів цукру.
Приготування:
- Груші миємо та нарізаємо четвертинками, видаляємо насіння.
- Викладаємо на сковороду та посипаємо половиною цукру. Також можна додати дрібку лимонної кислоти.
- Смажимо 10 хвилин, всипаємо іншу половину цукру і смажимо ще 5 хвилин або до потрібної густини.
- Перекладаємо у стерилізовану банку.
Смачного!
Яке варення варто заготувати на зиму?
