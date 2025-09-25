Идеальное варенье – это сочетание удачной консистенции, аромата и насыщенного вкуса. Именно таким получается варенье из груш, которое дополнит любимые завтраки и десерты. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить варенье из груши?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма твердых груш;

– 1,6 килограмма сахара.

Приготовление:

Очистите груши от кожуры, порежьте их дольками и сложите в эмалированную посуду. Добавьте один килограмм сахара, перемешайте и оставьте минимум на два часа, чтобы плоды пустили сок. Когда груши отдадут сок, поставьте кастрюлю на средний огонь. Всыпьте еще 600 граммов сахара, постоянно помешивайте, чтобы масса не пригорела. Дождитесь закипания и проварите пять минут. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Повторите процедуру: снова доведите до кипения, проварите пять минут и оставьте охлаждаться. Третий раз также вскипятите и варите еще 5 – 10 минут, пока сироп не станет гуще. Горячее варенье разлейте в стерильные банки и плотно закройте крышками. Храните в прохладном месте.

А еще вам может пригодиться рецепт варенья груш на сковороде с TikTok natalxlesl5.

Как сделать варенье из груш на сковороде?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм груш;

– 600 граммов сахара.

Приготовление:

Груши моем и нарезаем четвертинками, удаляем семена. Выкладываем на сковороду и посыпаем половиной сахара. Также можно добавить щепотку лимонной кислоты. Жарим 10 минут, всыпаем другую половину сахара и жарим еще 5 минут или до нужной густоты. Перекладываем в стерилизованную банку.

Приятного аппетита!

Какое варенье стоит заготовить на зиму?