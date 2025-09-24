В последнее время в сети можно встретить сообщения российских блогеров, которые называют медовик своим и предлагают его рецепт. По словам исследователя украинской кухни Всеволода Полищука, это уже не первая попытка россиян захватить этот десерт. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.
Раздел десертов моей книги "Фантастическая история украинской кухни" как раз начинается с медовик, как россияне пытались его украсть. Украинская блогосфера стала на защиту и временно отразила атаку. Есть четкие документальные подтверждения того, что медовик – это украинский десерт, но россиян это не останавливает,
– рассказал Всеволод Полищук.
Изысканный десерт за считанные минуты – такое россиянам просто не под силу. Стоит в этом убедиться с простым рецептом портала Oboz.
Как приготовить украинский медовик?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 450 граммов пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 100 граммов меда;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– щепотка соли;
– 70 граммов сливочного масла;
– 700 граммов сметаны;
– 360 граммов вареного сгущенного молока.
Приготовление:
- Сперва приготовьте тесто для коржей. В сотейник масло и мед. Подогрейте смесь на огне, постоянно помешивая, пока она не станет однородной. Следите, чтобы масса не закипела.
- Добавьте чайную ложку соды. Смесь увеличится в объеме и посветлеет. Если используете не натуральный, а искусственный мед, соду предварительно погасите уксусом.
- Досыпьте щепотку соли и сахар, перемешайте и отставьте в сторону.
- Отдельно взбейте яйца до однородности. Влейте яйца в медовую смесь, быстро размешайте. Поставьте емкость на небольшой огонь и венчиком размешивайте, пока сахар полностью не растворится.
- Через сито просейте муку и постепенно добавьте ее к массе. Замешивайте сначала лопаткой, а затем руками на рабочей поверхности. Должно получиться мягкое тесто.
- Сформируйте из него рулет и поделите на девять частей. Каждый кусочек округлите в шарик и накройте пищевой пленкой.
- Раскатайте шарики на пергаменте в тонкие лепешки. Легонько присыпьте мукой и разотрите ее ладонью по поверхности.
- С помощью формы или тарелки вырежьте ровные круги. Обрезки теста тоже слепите в дополнительные лепешки. Перед выпеканием проколите каждый корж вилкой.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 5 минут.
- Готовые коржи охладите. Один из них измельчите в мелкую крошку.
- Для крема взбейте сметану. По желанию добавьте загуститель, чтобы масса стала более плотной. Затем по ложке вводите вареное сгущенное молоко и продолжайте взбивать до однородной текстуры.
- Соберите торт: выкладывайте коржи, промазывая каждый примерно тремя столовыми ложками крема. Сверху и по бокам тоже покройте кремом и обсыпьте торт крошками.
- Дайте ему настояться, а затем подавайте к столу.
Приятного аппетита!
