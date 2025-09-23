Торт – это теперь не прихоть, а обыденность, ведь приготовить его можно с помощью нескольких ингредиентов и даже не включая духовку. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом невероятного десерта от портала "На пенсии".

Читайте также Идеальная осенняя выпечка к чаю: яблочный пирог, что превзойдет "Шарлотку"

Какую сметану выбрать для крема?



Крем из сметаны – идеальное дополнение десертов, но здесь важно обратить внимание на несколько нюансов. Продукт должен быть свежим и обязательно высокой жирности, советует портал "Малушина кухня".



Также надо использовать сахарную пудру, ведь сахар разжижает крем. Кроме того, сметану перед взбиванием нужно очень хорошо охладить.

Как приготовить простой торт без выпекания?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 380 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 1 упаковка разрыхлителя;

– 200 граммов сметаны;

крем:

– 600 граммов сметаны;

– 200 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Просейте муку. Соедините сметану с сахаром и взбейте миксером или венчиком. При желании добавьте ванильный сахар или несколько капель ванильного экстракта. В сухую муку подмешайте разрыхлитель, после чего введите его к сметанной смеси и замесите тесто. Стол или доску присыпьте мукой. Поделите тесто на семь одинаковых частей и раскатайте каждую в виде лепешки. Вырежьте круги по размеру сковороды и обжарьте их на среднем огне с обеих сторон по несколько минут с обеих сторон. Остатки теста также поджарьте. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой на небольшой скорости миксера, пока масса не станет густой. Соберите торт: перекладывайте коржи кремом, после чего покройте кремом всю поверхность. Обрезки измельчите в крошку и посыпьте ими торт сверху и по бокам.

Приятного аппетита!

А какой десерт приготовить, когда гости на пороге?