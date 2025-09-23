Торт – це тепер не забаганка, а буденність, адже приготувати його можна за допомогою кількох інгредієнтів та навіть не вмикаючи духовку. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом неймовірного десерту від порталу "На пенсії".

Читайте також Ідеальна осіння випічка до чаю: яблучний пиріг, що перевершить "Шарлотку"

Яку сметану обрати для крему?



Крем зі сметани – ідеальне доповнення десертів, але тут важливо звернути увагу на кілька нюансів. Продукт повинен бути свіжим та обовʼязково високої жирності, радить портал "Малушина кухня".



Також треба використовувати цукрову пудру, адже цукор розріджує крем. Окрім того, сметану перед збиванням потрібно дуже добре охолодити.

Як приготувати простий торт без випікання?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 380 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 1 упаковка розпушувача;

– 200 грамів сметани;

крем:

– 600 грамів сметани;

– 200 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Просійте борошно. З’єднайте сметану з цукром і збийте міксером чи вінчиком. За бажання додайте ванільний цукор або кілька крапель ванільного екстракту. У сухе борошно підмішайте розпушувач, після чого введіть його до сметанної суміші та замісіть тісто. Стіл або дошку присипте борошном. Поділіть тісто на сім однакових частин і розкачайте кожну у вигляді коржа. Виріжте круги за розміром сковороди й обсмажте їх на середньому вогні з обох сторін по кілька хвилин. Залишки тіста також підсмажте. Для крему збийте сметану з цукровою пудрою на невеликій швидкості міксера, доки маса не стане густою. Зберіть торт: перекладайте коржі кремом, після чого покрийте кремом усю поверхню. Обрізки подрібніть у крихту й посипте ними торт зверху та з боків.

Смачного!

А який десерт приготувати, коли гості на порозі?