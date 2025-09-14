Это лакомство служит прекрасным дополнением к чаю или кофе. Рецептом кексов с какао за 5 минут делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tomka_lozy.
Как испечь кексы с какао?
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 150 граммов сахара;
– 100 миллилитров молока;
– 50 миллилитров сливочного масла;
– 200 граммов муки;
– 20 граммов какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 0.5 чайной ложки соды;
– 130 миллилитров горячей воды.
Приготовление:
- Яйцо и сахар смешайте. Добавьте молоко, масло и снова перемешайте.
- Добавьте какао, разрыхлитель, соду, часть муки и перемешайте. Затем добавьте всю остальную муку и перемешайте.
- Влейте горячую воду и хорошо размешайте.
- Разлейте по формам и выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут. Готовность проверьте шпажкой.
Готово!
Почему кексы прилипают к бумажным формочкам?
Прилипание кексов к бумажным формочкам – распространенная проблема, с которой сталкиваются пекари, и причиной этого может быть несколько факторов, пишет Shuba.
Одной из основных причин может быть недостаточное время выпекания, что приводит к тому, что кексы недопечены. И наоборот, выпекание при слишком высокой температуре может привести к тому, что кексы подгорят еще в бумажных формах.
Ошибки при выпекании кексов, которые приводят к прилипанию / Фото Unsplash
Другим фактором, влияющим на качество выпекания, является время вынимания из формы. Если кексы вынуть до того, как они успели остыть и стабилизироваться, дно может прилипнуть к бумаге, что усложнит их вынимание.
Соблюдение рецепта также имеет решающее значение. Если тесто слишком густое или слишком жидкое, это может привести к неправильным результатам выпекания. Кроме того, не следует забывать о качестве бумажных форм – не все бумажные вкладки имеют антипригарное покрытие.
Как приготовить шоколадный кекс из кабачков?
- Кабачки – универсальный ингредиент на кухне. Кроме традиционного использования в закусках и консервации, его можно добавлять и в выпечку, например, испечь шоколадные кексы.
- Хотя сам овощ остается незаметным на вкус, он способствует созданию чрезвычайно мягкой, нежной и влажной консистенции выпечки.