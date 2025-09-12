24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить чизкейк-запеканку с ягодами. На этот рецепт понадобится всего 35 минут.

Как приготовить чизкейк-запеканку с ягодами?

  • Время: 35 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 300 граммов творога 5%;
– 60 граммов сметаны;
– 2 яйца;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– заменитель сахара или сахар;
– ягоды.

Приготовление:

  1. Ингредиенты, которые представлены в рецепте, кроме ягод, высыпьте в одну посудину. Уровень сахара подбирайте по своему вкусу.
  2. Взбейте массу блендером до однородной консистенции. Добавьте ягоды – малина, клубника, черника или другие, по желанию. Если хотите классический белый чизкейк, этот этап пропустите.
  3. Перелейте подготовленную творожную массу в форму для запекания. Поставьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
  4. Запеканка-чизкейк должна полностью остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

Какие десерты приготовить из творога?

  • Творожную запеканку без муки, манной крупы и глютена можно приготовить за считанные минуты из ингредиентов, которые обычно есть на большинстве кухонь. Это идеальный выбор для завтрака, перекуса или даже легкого ужина.
  • Также из творога можно сделать замечательный десерт с фруктами – фантастический вариант для посиделок на свежем воздухе.
  • Для тех, кто планирует уютные чаепития, привлекательным дополнением является творожные кексы. Их можно легко приготовить, смешав все ингредиенты в миске и разлив смесь в формочки для выпекания.