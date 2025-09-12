24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить чизкейк-запеканку с ягодами. На этот рецепт понадобится всего 35 минут.

Как приготовить чизкейк-запеканку с ягодами?

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 300 граммов творога 5%;

– 60 граммов сметаны;

– 2 яйца;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– заменитель сахара или сахар;

– ягоды.

Приготовление:

Ингредиенты, которые представлены в рецепте, кроме ягод, высыпьте в одну посудину. Уровень сахара подбирайте по своему вкусу.

Взбейте массу блендером до однородной консистенции. Добавьте ягоды – малина, клубника, черника или другие, по желанию. Если хотите классический белый чизкейк, этот этап пропустите.

Перелейте подготовленную творожную массу в форму для запекания. Поставьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Запеканка-чизкейк должна полностью остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

Какие десерты приготовить из творога?