Она идеально подходит для вкусного завтрака, перекуса или легкого ужина. 24 Канал со ссылкой на Сенсации делится рецептом вкусной творожной запеканки без муки, манки и глютена.

Читайте также Будто из Парижа: идеальные шоколадные круассаны всего из 4 ингредиентов

Творожная запеканка без муки и манки

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов творога любой жирности;

– 4 яйца (минус 1 желток для заливки);

– 100 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 170 граммов сметаны;

– 100 граммов кураги;

– 2 яблока;

– 1 стакан риса.



Для заливки:

– 30 граммов сметаны;

– 1 желток.

Приготовление:

Отварите рис. Переложите его в большую миску, в которой будете замешивать творожную массу.

Нарежьте мелкими кубиками курагу и отправьте ее к рису. Вместо кураги можете взять изюм, финики, цукаты, а также любые ягоды в свежем или замороженном виде.

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками не более 1 сантиметра. Переложите в рис.

Добавляем в посудину 100 граммов сахара и ванильный сахар и 170 граммов сметаны. Яйца вбейте в миску.

Последним добавьте творог, который заранее протерли через сито или пробили блендером. Все хорошо смешайте и масса готова.

Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите творожно-рисовую массу и смажьте сверху яично-сметанной заливкой для красивой золотистой корочки.

Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50 минут.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и десерт "Битое стекло".