Она идеально подходит для вкусного завтрака, перекуса или легкого ужина. 24 Канал со ссылкой на Сенсации делится рецептом вкусной творожной запеканки без муки, манки и глютена.
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Творожная запеканка без муки и манки
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов творога любой жирности;
– 4 яйца (минус 1 желток для заливки);
– 100 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 170 граммов сметаны;
– 100 граммов кураги;
– 2 яблока;
– 1 стакан риса.
Для заливки:
– 30 граммов сметаны;
– 1 желток.
Приготовление:
- Отварите рис. Переложите его в большую миску, в которой будете замешивать творожную массу.
- Нарежьте мелкими кубиками курагу и отправьте ее к рису. Вместо кураги можете взять изюм, финики, цукаты, а также любые ягоды в свежем или замороженном виде.
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками не более 1 сантиметра. Переложите в рис.
- Добавляем в посудину 100 граммов сахара и ванильный сахар и 170 граммов сметаны. Яйца вбейте в миску.
- Последним добавьте творог, который заранее протерли через сито или пробили блендером. Все хорошо смешайте и масса готова.
- Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите творожно-рисовую массу и смажьте сверху яично-сметанной заливкой для красивой золотистой корочки.
- Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50 минут.
Готово!
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