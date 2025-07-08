Он получается сливочным и не слишком сладким, а разноцветные кусочки желе добавляют свежести и интересного вида. Проверенным рецептом "Битого стекла" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Читайте также Пышные как пух: как приготовить настоящие оладьи,, которые не падают
Десерт "Битое стекло"
- Время: 40 минут + застывание желе
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 500 граммов сметаны 15%;
– 3 чайные ложки желатина;
– 100 граммов сахара;
– 3 пакета желе.
Приготовление:
- Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Приготовьте по инструкции. Разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов.
- Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет около стаканчика желе каждого вкуса. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта.
- Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.
- В отдельной миске сметану и сахар хорошо смешайте миксером до полного растворения сахара. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.
- Формы с цветным желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.
Готово!
Тоже будет вкусно: трендовый десерт тирамису-болс.