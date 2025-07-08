Он получается сливочным и не слишком сладким, а разноцветные кусочки желе добавляют свежести и интересного вида. Проверенным рецептом "Битого стекла" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Десерт "Битое стекло"

Время: 40 минут + застывание желе

40 минут + застывание желе Порции: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны 15%;

– 3 чайные ложки желатина;

– 100 граммов сахара;

– 3 пакета желе.

Приготовление:

Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Приготовьте по инструкции. Разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов.

Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет около стаканчика желе каждого вкуса. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта.

Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.

В отдельной миске сметану и сахар хорошо смешайте миксером до полного растворения сахара. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.

Формы с цветным желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.

Готово!

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