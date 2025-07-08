Він виходить вершковим і не надто солодким, а різноколірні шматочки желе додають свіжості й цікавого вигляду. Перевіреним рецептом "Битого скла" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Десерт "Бите скло"

  • Час: 40 хвилин + застигання желе
  • Порції: 5

Інгредієнти:
– 500 грамів сметани 15%;
– 3 чайні ложки желатину;
– 100 грамів цукру;
– 3 пакети желе.

Приготування:

  1. Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Приготуйте за інструкцією. Розлийте желе у форми та залиште застигати в холодильнику на кілька годин.
  2. Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде близько стаканчика желе кожного смаку. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту.
  3. Желатин залийте 100 мілілітрами води та залиште на 15 хвилин, щоб набухнув.
  4. В окремій мисці сметану та цукор добре змішайте міксером до повного розчинення цукру. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.
  5. Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.

Готово!

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