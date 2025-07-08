Улюблений з дитинства десерт "Бите скло" продовжує завойовувати смакові рецептори багатьох й сьогодні. Відомий своїми яскравими шматочками желе, що нагадують уламки кольорового скла, цей ностальгічний смаколик ідеально поєднується зі сметанною основою.