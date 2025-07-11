Вона ідеально підходить для смачного сніданку, перекусу або легкої вечері. 24 Канал з посиланням на Сенсації ділиться рецептом найсмачнішої сирної запіканки без борошна, манки та глютену.
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Сирна запіканка без борошна та манки
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру будь-якої жирності;
– 4 яйця (мінус 1 жовток для заливання);
– 100 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 170 грамів сметани;
– 100 грамів кураги;
– 2 яблука;
– 1 склянка рису.
Для заливки:
– 30 грамів сметани;
– 1 жовток.
Приготування:
- Відваріть рис. Перекладіть його у велику миску, в якій замішуватимете сирну масу.
- Наріжте дрібними кубиками курагу та відправте її до рису. Замість кураги можете взяти родзинки, фініки, цукати, а також будь-які ягоди у свіжому чи замороженому вигляді.
- Яблука очистьте від шкірки й наріжте кубиками не більше 1 сантиметра. Перекладіть у рис.
- Додаємо в посудину 100 грамів цукру та ванільний цукор та 170 грамів сметани. Яйця вбийте в миску.
- Останнім додайте сир, який заздалегідь протерли через сито або пробили блендером. Все добре змішайте і маса готова.
- Форму змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть сирно-рисову масу і змастіть зверху яєчно-сметанною заливкою для красивої золотисто скоринки.
- Поставте форму в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 50 хвилин.
Готово!
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