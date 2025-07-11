Вона ідеально підходить для смачного сніданку, перекусу або легкої вечері. 24 Канал з посиланням на Сенсації ділиться рецептом найсмачнішої сирної запіканки без борошна, манки та глютену.

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Сирна запіканка без борошна та манки

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру будь-якої жирності;

– 4 яйця (мінус 1 жовток для заливання);

– 100 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 170 грамів сметани;

– 100 грамів кураги;

– 2 яблука;

– 1 склянка рису.



Для заливки:

– 30 грамів сметани;

– 1 жовток.

Приготування:

Відваріть рис. Перекладіть його у велику миску, в якій замішуватимете сирну масу.

Наріжте дрібними кубиками курагу та відправте її до рису. Замість кураги можете взяти родзинки, фініки, цукати, а також будь-які ягоди у свіжому чи замороженому вигляді.

Яблука очистьте від шкірки й наріжте кубиками не більше 1 сантиметра. Перекладіть у рис.

Додаємо в посудину 100 грамів цукру та ванільний цукор та 170 грамів сметани. Яйця вбийте в миску.

Останнім додайте сир, який заздалегідь протерли через сито або пробили блендером. Все добре змішайте і маса готова.

Форму змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть сирно-рисову масу і змастіть зверху яєчно-сметанною заливкою для красивої золотисто скоринки.

Поставте форму в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 50 хвилин.

Готово!

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