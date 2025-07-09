Для того, щоб приготувати смачнезні "pain au chocolat", знадобиться тільки готове листкове тісто і улюблений шоколад. Рецептом шоколадних круасанів ділиться 24 Канал з посиланням на Express.

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Шоколадні круасани

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 375 грамів листкового тіста;
– 120 грамів чорного або молочного шоколаду;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки цукрової пудри.

Приготування:

  1. Розгорніть листкове тісто і наріжте його на 4 короткі широкі смужки. Усі шматки мають бути однаковими та прямокутної форми.
  2. Покладіть кілька шматочків шоколаду ближче до одного з країв кожного прямокутника. Загніть тісто поверх шоколаду і продовжуйте згортати, поки воно повністю не закриється. Має вийти 4 заготовки.
  3. Акуратно притисніть краї тіста, щоб запечатати його. Змішайте цукор з невеликою кількістю води, щоб вийшла глазур, і змастіть нею всю поверхню тіста.
  4. Викладіть круасани на деко в духовку, розігріту до 200 градусів, й випікайте близько 20 хвилин, поки вони не стануть золотистими, хрусткими й шоколад не розтопиться.
  5. Посипте випічку зверху трохи цукровою пудрою і подавайте.

Смачного!

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