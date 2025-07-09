Для того, щоб приготувати смачнезні "pain au chocolat", знадобиться тільки готове листкове тісто і улюблений шоколад. Рецептом шоколадних круасанів ділиться 24 Канал з посиланням на Express.
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Шоколадні круасани
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 375 грамів листкового тіста;
– 120 грамів чорного або молочного шоколаду;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки цукрової пудри.
Приготування:
- Розгорніть листкове тісто і наріжте його на 4 короткі широкі смужки. Усі шматки мають бути однаковими та прямокутної форми.
- Покладіть кілька шматочків шоколаду ближче до одного з країв кожного прямокутника. Загніть тісто поверх шоколаду і продовжуйте згортати, поки воно повністю не закриється. Має вийти 4 заготовки.
- Акуратно притисніть краї тіста, щоб запечатати його. Змішайте цукор з невеликою кількістю води, щоб вийшла глазур, і змастіть нею всю поверхню тіста.
- Викладіть круасани на деко в духовку, розігріту до 200 градусів, й випікайте близько 20 хвилин, поки вони не стануть золотистими, хрусткими й шоколад не розтопиться.
- Посипте випічку зверху трохи цукровою пудрою і подавайте.
Смачного!
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