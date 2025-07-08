Його можна приготувати за лічені хвилини та брати з собою на роботу або насолодитися під час неквапливої прогулянки. Рецептом пудингу з чорниці, авокадо та чіа ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Пудинг з чорниці, авокадо та чіа
- Час: 25 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 130 грамів чорниця;
– 2 столові ложки насіння чіа;
– 1 столова ложка меду;
– 1 авокадо;
– 60 мілілітрів води;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Очистьте авокадо. Покладіть в блендер авокадо, чорницю, воду, лимонний сік та мед. Збийте до однорідної гладкої маси.
- Перелийте суміш у банку або склянку, додайте насіння чіа і ретельно перемішайте ложкою.
- Залиште пудинг на 15 хвилин, щоб насінини чіа розбухли. Якщо хочете густіший – приготуйте ввечері, залиште в холодильнику і дайте настоятися до ранку.
- Перед подачею перемішайте і за бажанням прикрасьте ягодами чи горішками.
Смачного!
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