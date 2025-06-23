Нежный творог с фруктовыми оттенками просто не может оставить кого-то равнодушным. А еще этот десерт очень легкий в приготовлении, поэтому обязательно станет достоянием хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт творожного десерта с фруктами
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сыра;
– 200 – 250 граммов фруктов;
– 300 граммов варенья;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 30 граммов желатина.
Приготовление:
Смешайте творог с сахаром в глубокой миске, отдельно сделайте так же со сметаной. Затем объедините обе массы до однородности.
Фрукты хорошо промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите на дно широкой глубокой формы.
Желатин залейте теплой водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. Затем осторожно растопите его (не доводя до кипения) и дайте немного остыть.
Вливайте желатин в творожно-сметанную смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая.
Полученной массой залейте фрукты и уберите форму в холодильник минимум на час-полтора, пока десерт не застынет.
Перед подачей нарежьте желейную массу порционно и украсьте кусочками свежих фруктов или ягодами.
Приятного аппетита!
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