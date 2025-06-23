Ніжний сир з фруктовими відтінками просто не може залишити когось байдужим. А ще цей десерт дуже легкий у приготуванні, тому обовʼязково стане надбанням господинь, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт сирного десерту з фруктами

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру;

– 200 – 250 грамів фруктів;

– 300 грамів варення;

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– 30 грамів желатину.

Приготування:

Змішайте сир із цукром у глибокій мисці, окремо зробіть так само зі сметаною. Потім об’єднайте обидві маси до однорідності. Фрукти добре промийте, наріжте невеликими шматочками та викладіть на дно широкої глибокої форми. Желатин залийте теплою водою та залиште на кілька хвилин, щоб він набух. Потім обережно розтопіть його (не доводячи до кипіння) та дайте трохи охолонути. Вливайте желатин у сирно-сметанну суміш тонкою цівкою, постійно помішуючи. Отриманою масою залийте фрукти та приберіть форму в холодильник мінімум на годину-півтори, доки десерт не застигне. Перед подачею наріжте желейну масу порційно та прикрасьте шматочками свіжих фруктів або ягодами.

Смачного!

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