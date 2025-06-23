Петрівський квас стане чудовим акцентом до святкового столу. Готувати його дуже легко, а враження – наче він щойно з бочки, розповідає 24 Канал.
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Рецепт петрівського квасу
- Час: 1 година + настоювання
- Порцій: 5 літрів
Інгредієнти:
– 800 грамів житніх сухарів;
– 4 літри води;
– 0,5 столових ложок борошна;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів меду;
– 100 грамів тертого хрону;
– 25 грамів дріжджів.
Приготування:
Сухарі підсушіть у духовці до рум’яного кольору, після чого залийте окропом. Дайте настоятися в теплому місці приблизно 24 години.
Після настоювання процідіть отриману закваску через марлю в емальовану каструлю, додайте ще води.
Окремо розмішайте дріжджі та трохи борошна в невеликій кількості теплого настою і влийте цю суміш у загальну масу.
Всипте цукор і залиште рідину у теплі на 5 – 6 годин для активного бродіння.
Перед розливом у пляшки додайте до напою трохи меду та дрібку натертого хрону або імбиру для пікантного аромату.
Пляшки герметично закупорте і помістіть у холодильник на добу – дві доби для дозрівання.
Подавайте охолодженим, додайте кубики льоду.
Смачного!
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