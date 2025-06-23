Петрівський квас стане чудовим акцентом до святкового столу. Готувати його дуже легко, а враження – наче він щойно з бочки, розповідає 24 Канал.

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Рецепт петрівського квасу

  • Час: 1 година + настоювання
  • Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:
– 800 грамів житніх сухарів;
– 4 літри води;
– 0,5 столових ложок борошна;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів меду;
– 100 грамів тертого хрону;
– 25 грамів дріжджів.

Приготування:

  1. Сухарі підсушіть у духовці до рум’яного кольору, після чого залийте окропом. Дайте настоятися в теплому місці приблизно 24 години.

  2. Після настоювання процідіть отриману закваску через марлю в емальовану каструлю, додайте ще води.

  3. Окремо розмішайте дріжджі та трохи борошна в невеликій кількості теплого настою і влийте цю суміш у загальну масу.

  4. Всипте цукор і залиште рідину у теплі на 5 – 6 годин для активного бродіння.

  5. Перед розливом у пляшки додайте до напою трохи меду та дрібку натертого хрону або імбиру для пікантного аромату.

  6. Пляшки герметично закупорте і помістіть у холодильник на добу – дві доби для дозрівання.

  7. Подавайте охолодженим, додайте кубики льоду.

Смачного!

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