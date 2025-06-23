Петровский квас станет прекрасным акцентом к праздничному столу. Готовить его очень легко, а впечатление – как будто он только что из бочки, рассказывает 24 Канал.

Интересно Отдых превратится в праздник: готовим медовик по рецепту любимицы хозяек Лилии Цвит

Ингредиенты:

– 800 граммов ржаных сухарей;

– 4 литра воды;

– 0,5 столовых ложек муки;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов меда;

– 100 граммов тертого хрена;

– 25 граммов дрожжей.

Приготовление:

Сухари подсушите в духовке до румяного цвета, после чего залейте кипятком. Дайте настояться в теплом месте примерно 24 часа.

После настаивания процедите полученную закваску через марлю в эмалированную кастрюлю, добавьте еще воды.

Отдельно размешайте дрожжи и немного муки в небольшом количестве теплого настоя и влейте эту смесь в общую массу.

Всыпьте сахар и оставьте жидкость в тепле на 5 – 6 часов для активного брожения.

Перед разливом в бутылки добавьте к напитку немного меда и щепотку натертого хрена или имбиря для пикантного аромата.

Бутылки герметично закупорьте и поместите в холодильник на сутки – двое суток для созревания.