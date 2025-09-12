24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати чизкейк-запіканку з ягодами. На цей рецепт знадобиться всього 35 хвилин.
Читайте також Ідеально пухкі та ніжні: з цим рецептом оладки вийдуть навіть у дитини
Як приготувати чизкейк-запіканку з ягодами?
- Час: 35 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру 5%;
– 60 грамів сметани;
– 2 яйця;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– замінник цукру або цукор;
– ягоди.
Приготування:
- Інгредієнти, які подані у рецепті, окрім ягід, висипте в одну посудину. Рівень цукру підбирайте на свій смак.
- Збийте масу блендером до однорідної консистенції. Додайте ягоди – малина, полуниця, чорниці чи інші, за бажанням. Якщо хочете класичний білий чизкейк, цей етап пропустіть.
- Перелийте підготовлену сирну масу у форму для запікання. Поставте в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Запіканка-чизкейк має повністю остигнути перед подачею.
Смачного!
Які десерти приготувати з кисломолочного сиру?
- Сирну запіканку без борошна, манної крупи та глютену можна приготувати за лічені хвилини з інгредієнтів, які зазвичай є на більшості кухонь. Це ідеальний вибір для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері.
- Також з сиру можна зробити чудовий десерт з фруктами – фантастичний варіант для посиденьок на свіжому повітрі.
- Для тих, хто планує затишні чаювання, привабливим доповненням є сирні кекси. Їх можна легко приготувати, змішавши всі інгредієнти в мисці та розливши суміш у формочки для випікання.