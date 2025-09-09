Тому найкраще готувати їх на кефірі. Рецептом пухких оладок ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера @o_gorodnik.
Як приготувати пухкі та ніжні оладки на кефірі?
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 480 грамів кефіру;
– 2 яйця;
– 80 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 380 грамів борошна;
– 2 чайні ложки соди.
Приготування:
- Кефір підігрійте до температури 30 – 35 градусів. Додайте до нього яйця, сіль, цукор, ванільний екстракт – перемішайте до однорідності.
- Додайте поступово борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. В кінці додайте соду, добре вимішайте.
- Залиште тісто на 25 – 30 хвилин за кімнатної температури.
- Обсмажуйте оладки на середньому вогні в розігрітій олії, витискаючи тісто ложкою або через кондитерський мішок.
- Подавайте як теплими, так і холодними. Не забудьте про улюблені джеми та фрукти чи ягоди.
Смачного!
