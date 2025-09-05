Виходить ніжний, соковитий і неймовірно ароматний. Рецептом шоколадного кексу з кабачків ділиться 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.
Як приготувати шоколадний кекс з кабачків?
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів кабачків;
– 200 грамів борошна;
– 3 столові ложки какао-порошку;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка розпушувача тіста;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– дрібка солі.
Приготування:
- Підготуйте кабачки: вимийте, очистьте від шкірки і натріть на дрібній тертці. Злегка відтисніть сік.
- Змішайте сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор та сіль.
Збийте яйця з цукром до пишної маси, додайте рослинну олію.
- Поступово додайте суху суміш до яєчної, потім обережно введіть натерті кабачки.
- Випікайте кекс при 180 градусах приблизно 40 – 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою – вона має вийти сухою.
- Остудіть і подавайте. Шоколадний кекс з кабачків добре смакує як теплим, так і охолодженим.
Смачного!
Як приготувати лінивий яблучний штрудель?
Усі люблять яблучний штрудель, але не дуже хочуть його готувати. Цей рецепт пропонує смачну альтернативу – дуже просту у приготуванні. Цю версію часто називають "лінивим" штруделем, оскільки замість тіста використовується тонкий лаваш.
Приготування дуже просте: просто викладіть тушковану яблучну начинку на лист лаваша, скрутіть його рулетом і випікайте до хрусткої скоринки. Вийнявши з духовки, штрудель щедро посипте цукровою пудрою і подавайте з кулькою морозива.