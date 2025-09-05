Получается нежный, сочный и невероятно ароматный. Рецептом шоколадного кекса из кабачков делится 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.
Читайте также Шарлотка и рядом не стоит: готовим яблочный пирог "Невидимка", который исчезает в мгновение ока
Как приготовить шоколадный кекс из кабачков?
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов кабачков;
– 200 граммов муки;
– 3 столовые ложки какао-порошка;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя теста;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Подготовьте кабачки: вымойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Слегка отожмите сок.
- Смешайте сухие ингредиенты: мука, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и соль.
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, добавьте растительное масло.
- Постепенно добавьте сухую смесь к яичной, затем осторожно введите натертые кабачки.
- Выпекайте кекс при 180 градусах примерно 40 – 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна получиться сухой.
- Остудите и подавайте. Шоколадный кекс из кабачков хорошо подходит как теплым, так и охлажденным.
Приятного аппетита!
Как приготовить ленивый яблочный штрудель?
Все любят яблочный штрудель, но не очень хотят его готовить. Этот рецепт предлагает вкусную альтернативу – очень простую в приготовлении. Эту версию часто называют "ленивым" штруделем, поскольку вместо теста используется тонкий лаваш.
Приготовление очень простое: просто выложите тушеную яблочную начинку на лист лаваша, скрутите его рулетом и выпекайте до хрустящей корочки. Вынув из духовки, штрудель щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте с шариком мороженого.