Этот десерт называют "Невидимка" – все из-за того, что тесто выглядит удивительно прозрачным, между щедрыми слоями яблок. Рецептом выпечки делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлию Сенич.
Читайте также За 15 минут и без выпекания: готовим домашний зефир, тающий во рту
Как приготовить яблочный пирог "Невидимка"?
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 800 граммов яблок;
– 3 яйца;
– 70 граммов муки;
– 100 миллилитров молока;
– 20 граммов масла сливочного;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 50 – 70 граммов сахара;
– ванильный сахар или корица.
Пошаговый рецепт яблочного пирога: видео
Приготовление:
- Яйца взбейте венчиком до пышной пены. Влейте молоко комнатной температуры, а также растопленное сливочное масло.
- Перемешайте и всыпьте сахар и ванильный сахар. Муку вместе с разрыхлителем просейте, все перемешайте.
- Яблоки очистите от кожуры и семян. Нарежьте или натрите на тонкие слайсы.
- Форму для выпекания застелите пергаментом и смажьте маслом. Слоями выложите яблоки, каждый слой немного поливая тестом.
- Сверху выложите несколько кусочков масла, присыпьте корицей. В духовке, заранее разогретой до 180 градусов, запекайте 35 – 45 минут.
- Готовому пирогу дайте остыть и присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Какой десерт из яблок еще приготовить?
- Яблоко – самый любимый и универсальный фрукт. Его используют в различных блюдах, но особенно популярным является штрудель. Тонкий слой теста окутывает начинку из яблок, изюма и орехов, дополненную нотками корицы.
- В то же время вариантом яблочной выпечки номер 1 считается шарлотка. По этому рецепту она просто тает во рту. Хотя бы раз в жизни ее готовит каждый из нас.
- Если же вы любите полакомиться чем-то вкусненьким, но не хотите потреблять лишний раз сахара, стоит обратить внимание на полезные десерты. Например, приготовить пирог на основе яблочного пюре.