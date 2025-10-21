Фаршированные яблоки могут стать вашей кулинарной визитной карточкой, если выбрать оригинальный рецепт. 24 Канал предлагает обратить внимание на фаршированные яблоки по-бессарабски от портала Shuba – даже самые простые блюда могут выглядеть празднично.

Важно!



По желанию вы можете экспериментировать с начинкой. Например, рис с сухофруктами добавит блюду сытности, советует портал Foodlez.

Как сделать фаршированные яблоки по-бессарабски?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 150 граммов творога;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 столовая ложка изюма;

– 5 граммов ванильного сахара;

– 5 граммов молотой корицы;

– 30 граммов цедры лимона.

Приготовление:

Осторожно вырежьте сердцевину из яблок, а ложкой сформируйте внутри небольшие углубления для начинки. На кожуре сделайте несколько тонких надрезов, чтобы во время выпекания плоды не полопались. Подготовьте начинку: соедините все нужные ингредиенты и хорошо перемешайте. Наполните яблоки начинкой, разложите их в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Готовьте примерно 30 минут, ориентируясь на размер плодов. Подавайте запеченные яблоки теплыми со сметаной.

Приятного аппетита!

