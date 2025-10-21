Фаршировані яблука можуть стати вашою кулінарною візитівкою, якщо обрати оригінальний рецепт. 24 Канал пропонує звернути увагу на фаршировані яблука по-бесарабськи від порталу Shuba – навіть найпростіші страви можуть виглядати святково.

Важливо!

За бажанням ви можете експериментувати з начинкою. Наприклад, рис з сухофруктами додасть страві ситності, радить портал Foodlez.

Як зробити фаршировані яблука по-бесарабськи?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 150 грамів кисломолочного сиру;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка родзинок;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 5 грамів меленої кориці;
– 30 грамів цедри лимона.

Приготування:

  1. Обережно виріжте серцевину з яблук, а ложкою сформуйте всередині невеликі заглиблення для начинки.
  2. На шкірці зробіть кілька тонких надрізів, щоб під час випікання плоди не полопались.
  3. Підготуйте начинку: з’єднайте всі потрібні інгредієнти та добре перемішайте.
  4. Наповніть яблука начинкою, розкладіть їх у форму для запікання та відправте в духовку, розігріту до 170 градусів.
  5. Готуйте приблизно 30 хвилин, орієнтуючись на розмір плодів.
  6. Подавайте запечені яблука теплими зі сметаною.

Смачного!

