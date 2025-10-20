Якщо ви полюбляєте десерти, але не хочете витрачати багато часу та грошей, то цей рецепт точно увійде у ваше кулінарне повсякдення. 24 Канал пропонує потішити себе солоденьким без зайвих зусиль за рецептом порталу "Господинька".

Як швидко приготувати смачний молочний десерт?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів згущеного молока;

– 1 літр молока;

– 200 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 20 грамів вершкового масла;

– 5 грамів ванільного цукру;

– горіхи та кокосова стружка.

Приготування:

Зміщуємо молоко зі згущенкою до однорідності. Додаємо крохмаль і варимо в каструлі з товстим дном до загустіння. Додаємо ванільний цукор і добре перемішуємо. Переливаємо у форми, посипаємо кокосовою стружкою та ставимо у холодильник на кілька годин. Перед подачею кожну порцію прикрашаємо горіхами.

А ще вам може сподобатися молочний десерт з TikTok mil_alexx_pp – він виходить ніжним як пломбір!

Як приготувати ніжний молочний десерт: відео

