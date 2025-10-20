Якщо ви полюбляєте десерти, але не хочете витрачати багато часу та грошей, то цей рецепт точно увійде у ваше кулінарне повсякдення. 24 Канал пропонує потішити себе солоденьким без зайвих зусиль за рецептом порталу "Господинька".
Як швидко приготувати смачний молочний десерт?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів згущеного молока;
– 1 літр молока;
– 200 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 20 грамів вершкового масла;
– 5 грамів ванільного цукру;
– горіхи та кокосова стружка.
Приготування:
- Зміщуємо молоко зі згущенкою до однорідності. Додаємо крохмаль і варимо в каструлі з товстим дном до загустіння.
- Додаємо ванільний цукор і добре перемішуємо.
- Переливаємо у форми, посипаємо кокосовою стружкою та ставимо у холодильник на кілька годин.
- Перед подачею кожну порцію прикрашаємо горіхами.
Як приготувати ніжний молочний десерт: відео
