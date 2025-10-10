У 90-х в магазині навіть близько не було такого різноманіття продуктів, як зараз, однак навіть в таких умовах українські господині винаходили способи готувати неймовірно смачні страви, а особливо – закуски. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу "Порадниця".

Не пропустіть Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві

Як зробити смачну намазку з 90-х?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 солоні огірки;

– 3 варені яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 пучок кропу;

– батон для подачі;

заправка:

– 3 столові ложки олії;

– пів столової ложки бальзамічного оцту;

– сіль та перець до смаку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Дрібно наріжте солоні огірки. Яйця натріть на дрібній тертці. Нашаткуйте зелену цибулю та кріп. Батон обсмажте на сухій сковороді до легкої хрусткої скоринки, потім розріжте кожну скибочку навпіл. Для заправки налийте в окрему миску олію, додайте оцет, сіль, чорний мелений перець і гірчицю. Пропустіть часник через прес і добре все перемішайте до однорідності. З’єднайте у великій мисці яйця, огірки та зелень. Вилийте приготовану заправку й ретельно перемішайте. Змастіть отриманою намазкою скибочки батона.

А ще вам точно сподобається популярна раніше намазка від порталу "На пенсії".

Як зробити намазку з яйцем та сиром?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів копченого сиру;

– 3 варені яйця;

– 1 морква;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка сметани;

– батон для подачі.

Приготування:

Натріть копчений сир на великій тертці. Відваріть курячі яйця, остудіть, очистіть і також натріть на тертці. Додайте їх до сиру. Очистіть моркву, натріть її на дрібній тертці в сирому вигляді та змішайте з основною масою. Пропустіть часник через прес і додайте до салату. Заправте суміш майонезом і сметаною, посоліть та поперчіть. Наріжте батон скибками й підсушіть на сухій сковороді, грилі або в духовці до легкої скоринки. Викладіть на кожну грінку по одній столовій ложці намазки, прикрасьте свіжою зеленню та подавайте до столу.

Смачного!

Яку закуску зараз готують усі?