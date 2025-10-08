Нут не просто смачний, а й корисний завдяки високому вмісту білка. Це ситний перекус, який врятує у всіх випадках життя. 24 Канал пропонує відтворити цю перлину кухні Близького Сходу за рецептом порталу Cookpad.

Читайте також Ця версія дерунів вас вразить в саме серденько: як зробити поліські малімони

Зверніть увагу!

Для ідеального результату краще використовувати свіжий нут, а не консервований. Тим паче що готувати його дуже просто, радить портал Cookery.

Як приготувати хумус?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 400 грамів нуту;
– 1 лимон;
– 2 зубчики часнику;
– 10 – 12 листків базиліку;
– 10 – 12 в'ялених помідорів;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 3 столові ложки кипʼяченої води кімнатної температури;
– готова паста тахіні до смаку;
– сіль, перець, солодка паприка.

Приготування:

  1. Замочіть нут у холодній воді на 3 – 4 години, а ще краще – залиште на ніч. Потім відваріть його до м’якості та дайте повністю охолонути.
  2. Ретельно промийте базилік і обсушіть його. Часник очистіть від лушпиння.
  3. У чаші блендера подрібніть базилік, в’ялені помідори, часник, пасту тахіні, трохи олії та води.
  4. Окремо почніть збивати нут на низьких обертах. Додайте сік одного лимона, суміш з базиліком, решту олії та спеції.
  5. Не припиняючи збивати, поступово вливайте воду, доки хумус не стане ніжним і кремовим за консистенцією.
  6. Перекладіть готову масу на тарілку, сформуйте ложкою невеликі заглиблення та влийте в них трохи олії.
  7. Прикрасьте страву паприкою та свіжим базиліком.
  8. Подавайте хумус із хлібом, крекерами або хлібцями.
  9. Зберігайте у скляній банці в холодильнику до трьох днів.

Смачного!

Яка закуска приємно здивує?

  • Спробуйте заготувати на зиму грибну ікру.

  • Вона смакує ще краще за кабачкову та підійде до всіх страв.