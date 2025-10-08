Нут не просто смачний, а й корисний завдяки високому вмісту білка. Це ситний перекус, який врятує у всіх випадках життя. 24 Канал пропонує відтворити цю перлину кухні Близького Сходу за рецептом порталу Cookpad.
Зверніть увагу!
Для ідеального результату краще використовувати свіжий нут, а не консервований. Тим паче що готувати його дуже просто, радить портал Cookery.
Як приготувати хумус?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів нуту;
– 1 лимон;
– 2 зубчики часнику;
– 10 – 12 листків базиліку;
– 10 – 12 в'ялених помідорів;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 3 столові ложки кипʼяченої води кімнатної температури;
– готова паста тахіні до смаку;
– сіль, перець, солодка паприка.
Приготування:
- Замочіть нут у холодній воді на 3 – 4 години, а ще краще – залиште на ніч. Потім відваріть його до м’якості та дайте повністю охолонути.
- Ретельно промийте базилік і обсушіть його. Часник очистіть від лушпиння.
- У чаші блендера подрібніть базилік, в’ялені помідори, часник, пасту тахіні, трохи олії та води.
- Окремо почніть збивати нут на низьких обертах. Додайте сік одного лимона, суміш з базиліком, решту олії та спеції.
- Не припиняючи збивати, поступово вливайте воду, доки хумус не стане ніжним і кремовим за консистенцією.
- Перекладіть готову масу на тарілку, сформуйте ложкою невеликі заглиблення та влийте в них трохи олії.
- Прикрасьте страву паприкою та свіжим базиліком.
- Подавайте хумус із хлібом, крекерами або хлібцями.
- Зберігайте у скляній банці в холодильнику до трьох днів.
Смачного!
Яка закуска приємно здивує?
