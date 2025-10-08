Нут не просто смачний, а й корисний завдяки високому вмісту білка. Це ситний перекус, який врятує у всіх випадках життя. 24 Канал пропонує відтворити цю перлину кухні Близького Сходу за рецептом порталу Cookpad.

Для ідеального результату краще використовувати свіжий нут, а не консервований. Тим паче що готувати його дуже просто, радить портал Cookery.

Як приготувати хумус?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів нуту;

– 1 лимон;

– 2 зубчики часнику;

– 10 – 12 листків базиліку;

– 10 – 12 в'ялених помідорів;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 3 столові ложки кипʼяченої води кімнатної температури;

– готова паста тахіні до смаку;

– сіль, перець, солодка паприка.

Приготування:

Замочіть нут у холодній воді на 3 – 4 години, а ще краще – залиште на ніч. Потім відваріть його до м’якості та дайте повністю охолонути. Ретельно промийте базилік і обсушіть його. Часник очистіть від лушпиння. У чаші блендера подрібніть базилік, в’ялені помідори, часник, пасту тахіні, трохи олії та води. Окремо почніть збивати нут на низьких обертах. Додайте сік одного лимона, суміш з базиліком, решту олії та спеції. Не припиняючи збивати, поступово вливайте воду, доки хумус не стане ніжним і кремовим за консистенцією. Перекладіть готову масу на тарілку, сформуйте ложкою невеликі заглиблення та влийте в них трохи олії. Прикрасьте страву паприкою та свіжим базиліком. Подавайте хумус із хлібом, крекерами або хлібцями. Зберігайте у скляній банці в холодильнику до трьох днів.

Смачного!

