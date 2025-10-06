Грибна ікра – це чудове доповнення до бутербродів, закусок та навіть пирогів. Вона доречна у кожній страві, які ви вирішите надати улюбленого грибного акценту, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

З яких грибів найкраще робити ікру?



Печериці та гливи – найпростіші опції. Лісові гриби, наприклад , білі, подарують особливий аромат, але їх треба дуже ретельно підготувати.



Цікавим рішенням буде поєднати 2 види грибів – так ви отримаєте просто неповторний дует смаків, радить портал "Захід смак".

Як зробити ікру з грибів?

Час : 1 година

Інгредієнти:

– 2 кілометри білих грибів;

– 2 цибулини;

– 3 моркви;

– 200 мілілітрів соняшникової олії;

– 3 лаврові листки;

– 1 столові ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

Ретельно промийте гриби, а великі екземпляри наріжте на шматочки. Відваріть їх у підсоленій киплячій воді приблизно 20 хвилин, потім викладіть на друшляк і дайте воді стекти. Моркву натріть на великій тертці, цибулю подрібніть кубиками. На половині олії обсмажте цибулю до прозорості, далі додайте моркву й тушкуйте разом ще 5 – 7 хвилин. Відварені гриби з овочами подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку до однорідної консистенції. Перекладіть масу у каструлю з товстим дном, додайте решту олії, сіль, перець і лавровий лист. Тушкуйте на слабкому вогні 40 – 50 хвилин, періодично помішуючи. За 10 хвилин до завершення приготування додайте подрібнений часник і оцет. Готову гарячу ікру розкладіть по стерилізованих банках, щільно закрутіть кришками, переверніть догори дном і накрийте ковдрою до повного охолодження. Зберігайте в темному прохолодному місці.

Смачного!

