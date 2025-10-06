Грибна ікра – це чудове доповнення до бутербродів, закусок та навіть пирогів. Вона доречна у кожній страві, які ви вирішите надати улюбленого грибного акценту, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
З яких грибів найкраще робити ікру?
Печериці та гливи – найпростіші опції. Лісові гриби, наприклад , білі, подарують особливий аромат, але їх треба дуже ретельно підготувати.
Цікавим рішенням буде поєднати 2 види грибів – так ви отримаєте просто неповторний дует смаків, радить портал "Захід смак".
Як зробити ікру з грибів?
- Час: 1 година
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 кілометри білих грибів;
– 2 цибулини;
– 3 моркви;
– 200 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 лаврові листки;
– 1 столові ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Ретельно промийте гриби, а великі екземпляри наріжте на шматочки.
- Відваріть їх у підсоленій киплячій воді приблизно 20 хвилин, потім викладіть на друшляк і дайте воді стекти.
- Моркву натріть на великій тертці, цибулю подрібніть кубиками. На половині олії обсмажте цибулю до прозорості, далі додайте моркву й тушкуйте разом ще 5 – 7 хвилин.
- Відварені гриби з овочами подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку до однорідної консистенції.
- Перекладіть масу у каструлю з товстим дном, додайте решту олії, сіль, перець і лавровий лист.
- Тушкуйте на слабкому вогні 40 – 50 хвилин, періодично помішуючи.
- За 10 хвилин до завершення приготування додайте подрібнений часник і оцет.
- Готову гарячу ікру розкладіть по стерилізованих банках, щільно закрутіть кришками, переверніть догори дном і накрийте ковдрою до повного охолодження.
- Зберігайте в темному прохолодному місці.
Смачного!
