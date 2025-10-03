Огірочки по-польськи ідеально доповнять вашу колекцію закруток на зиму. Вони легкі у приготуванні та гарантують безліч компліментів вашій кулінарній майстерності, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт.

До теми Насолода без зусиль: готуємо варення на сковороді – підійде будь-яка ягода чи фрукт

Які огірки краще обрати?



Для цього випадку найкраще консервувати корнішони. Це гарантія ідеального результату, адже практично не існує сценарію, коли щось може піти не так, розповідає портал "Коліжанка".

Як закрити огірки по-польськи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– молоді огірки;

– 1 морква;

– половина кореня петрушки;

– 1 цибулина;

– 5 горошин духмяного перцю горошком;

– 1 суцвіття кропу;

– 1 лавровий лист;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

маринад на 1 літр води:

– 2 столові ложки солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Огірки перед засолюванням варто замочити у холодній воді приблизно на дві години. На дно стерилізованої банки покладіть чорний перець горошком, парасольки кропу та лавровий лист. Додайте нарізані шматочками моркву й очищену цибулю. Лише після цього щільно викладіть огірки. Приготуйте маринад і залийте ним банки. Робіть це одразу, не давайте йому охолонути. Підготуйте все необхідне для стерилізації та проваріть заготовки під кришками близько 10 хвилин. Далі банки герметично закрутіть, переверніть догори дном і добре укутайте рушником. Залиште їх вистигати при кімнатній температурі. Потім зберігайте у коморі з іншою консервацією.

Смачного!

Яку закрутку варто спробувати?