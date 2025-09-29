Тепер вам не потрібно витрачати багато часу та зусиль, щоб насолодитися ароматом та смаком улюблених ягід взимку. Суха пательня, цукор, продукти та кілька хвилин – ось і все, що вам потрібно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як зробити варення з абрикос на пательні?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 2 кілограми абрикос;
– 2 кілограми цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти.
Приготування:
- Абрикоси миємо, нарізаємо половинками або меншими шматочками.
- Кладемо на суху пательню та смажимо 7 – 8 хвилин.
- Потім додаємо цукор, добре перемішуємо та варимо ще стільки ж часу.
- Розливаємо гарячим по стерилізованих банках і одразу закриваємо.
Смачного!
Як готувати варення з ягід на сковорідці?
На сковороді можна приготувати варення з будь-яких фруктів або ягід. Принцип той самий: помити, посмажити на сковороді до 8 хвилин, потім додати цукор та дрібку лимонної кислоти. Варити до загустіння.
Перевага такого варення – простота при повному збереженні смаку, йдеться у TikTok natalxlesl5.
Яке варення повинно бути у кожній коморі?
- Так само на сковороді ви можете приготувати ароматне варення з груш.
- Цей смаколик ідеально доповнить будь-який десерт.
- За бажання пропорції цукру можна регулювати.