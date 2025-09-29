Тепер вам не потрібно витрачати багато часу та зусиль, щоб насолодитися ароматом та смаком улюблених ягід взимку. Суха пательня, цукор, продукти та кілька хвилин – ось і все, що вам потрібно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як зробити варення з абрикос на пательні?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми абрикос;

– 2 кілограми цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

Абрикоси миємо, нарізаємо половинками або меншими шматочками. Кладемо на суху пательню та смажимо 7 – 8 хвилин. Потім додаємо цукор, добре перемішуємо та варимо ще стільки ж часу. Розливаємо гарячим по стерилізованих банках і одразу закриваємо.

Смачного!

Як готувати варення з ягід на сковорідці?

На сковороді можна приготувати варення з будь-яких фруктів або ягід. Принцип той самий: помити, посмажити на сковороді до 8 хвилин, потім додати цукор та дрібку лимонної кислоти. Варити до загустіння.

Перевага такого варення – простота при повному збереженні смаку, йдеться у TikTok natalxlesl5.

