Теперь вам не нужно тратить много времени и усилий, чтобы насладиться ароматом и вкусом любимых ягод зимой. Сухая сковорода, сахар, продукты и несколько минут – вот и все, что вам нужно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как сделать варенье из абрикос на сковороде?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма абрикос;

– 2 килограмма сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

Абрикосы моем, нарезаем половинками или меньшими кусочками. Кладем на сухую сковороду и жарим 7 – 8 минут. Затем добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще столько же времени. Разливаем горячим по стерилизованным банкам и сразу закрываем.

Приятного аппетита!

Как готовить варенье из ягод на сковородке?

На сковороде можно приготовить варенье из любых фруктов или ягод. Принцип тот же: помыть, пожарить на сковороде до 8 минут, затем добавить сахар и щепотку лимонной кислоты. Варить до загустения.

Преимущество такого варенья – простота при полном сохранении вкуса, говорится в TikTok natalxlesl5.

