Теперь вам не нужно тратить много времени и усилий, чтобы насладиться ароматом и вкусом любимых ягод зимой. Сухая сковорода, сахар, продукты и несколько минут – вот и все, что вам нужно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как сделать варенье из абрикос на сковороде?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 2 килограмма абрикос;
– 2 килограмма сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Абрикосы моем, нарезаем половинками или меньшими кусочками.
  2. Кладем на сухую сковороду и жарим 7 – 8 минут.
  3. Затем добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще столько же времени.
  4. Разливаем горячим по стерилизованным банкам и сразу закрываем.

Приятного аппетита!

Как готовить варенье из ягод на сковородке?

На сковороде можно приготовить варенье из любых фруктов или ягод. Принцип тот же: помыть, пожарить на сковороде до 8 минут, затем добавить сахар и щепотку лимонной кислоты. Варить до загустения.

Преимущество такого варенья – простота при полном сохранении вкуса, говорится в TikTok natalxlesl5.

Какое варенье должно быть в каждой кладовой?

  • Так же на сковороде вы можете приготовить ароматное на сковороде варенье из груш.
  • Это лакомство идеально дополнит любой десерт.
  • При желании пропорции сахара можно регулировать.