Когда заходит речь о приготовлении хека, обычно сразу представляют жареную рыбу. Однако можно пойти еще более простым путем и получить ничем не хуже результат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
Как вкусно приготовить хека в духовке?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 тушки хека;
– 1 набор специй для рыбы;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 луковица;
– 3 чайных ложки соевого соуса;
– 1 фольга.
Приготовление:
- Выложите тушки и добавьте лавровый лист, молотый черный перец, кориандр, соль, приправы для рыбы, ложку соевого соуса, часть нарезанного лука и измельченный чеснок.
- Каждую тушку заверните отдельно в фольгу.
- Положите завернутую рыбу на решетку и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 45 минут.
- После этого осторожно разверните фольгу и сделайте небольшой прокол внизу, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Верните хек в духовку еще на 15 минут, чтобы рыбка подрумянилась и стала ароматной.
