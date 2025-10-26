Белые грибы в сметане – это то блюдо, от которого можно легко потерять голову. Они просты в приготовлении и даже могут стать самостоятельным гарниром, особенно, если вы имеете для подачи еще и мясное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить рецепт от Shuba возвращаться к нему при каждом удобном случае.

Как приготовить белые грибы в сметане?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов белых грибов;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– соль и перец по вкусу;

– 100 граммов сметаны;

– масло для жарки.

Приготовление:

Белые грибы переберите, очистите от грязи и тщательно промойте. Крупные экземпляры нарежьте кусочками. Залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 10 – 15 минут. После этого откиньте грибы на дуршлаг и промойте под проточной водой. Лук и морковь очистите, помойте и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте масло, выложите овощи и обжаривайте несколько минут до мягкой консистенции. Добавьте отваренные грибы и жарьте все вместе, периодически помешивая, примерно 10 минут. Посолите, поперчите, влейте сметану, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне еще 10 минут. Такие грибы будут смаковать даже с хлебом!

А еще вам может понравиться простой рецепт белых грибов с ютуб-канала "Желтая морковь".

Как еще приготовить грибы?