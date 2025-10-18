Ароматный суп – это прекрасная возможность разнообразить осеннюю хандру яркими нотками, не тратя много денег и времени. Блюдо с белыми грибами подарит насыщенный аромат и несравненный вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Читайте также Они станут вашим "наркотиком": как сделать соленые лимоны, которые усилят любой вкус

Не забудьте!



Нижнюю часть ножки белого гриба всегда удаляем из-за большого количества грязи. А если на месте среза много ходов от червей – такой гриб следует выбросить, советует портал "Тег".

Как сделать вкусный суп с белыми грибами?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 горсть сушеных белых грибов;

– до 3 литров воды;

– 4 средние картофелины;

– 1 средняя луковица;

– 5 столовых ложек птитиму;

– 2 средние морковки;

– пучок зелени;

– 3 столовые ложки сметаны;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Горсть сушеных грибов залейте холодной водой и оставьте на ночь, чтобы они хорошо набухли. Поставьте грибы вариться примерно на 30 минут. Затем откиньте их на сито, дайте стечь воде и нарежьте удобными кусочками. Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке, а зелень хорошо промойте и измельчите. Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета, добавьте морковь и подготовленные грибы. Жарьте до мягкости овощей и приятного аромата. В кастрюлю с грибным бульоном опустите картофель и птитим, немного подсолите и добавьте специи. Варите около 5 минут, затем положите зажарку и продолжайте готовить еще примерно 10 минут. В отдельной миске разведите сметану несколькими ложками горячего бульона, тщательно перемешайте и осторожно влейте смесь в суп. Добавьте зелень и потомите на малом огне еще 5 минут. После этого снимите суп с плиты, накройте крышкой и дайте ему настояться около 10 минут перед подачей.

Приятного аппетита!

Что делать, когда в блюде много перца?