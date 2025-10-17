Соленые лимоны станут вашим секретным ингредиентом, благодаря которому вкус ваших блюд будет уникальным и насыщенным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с простым рецептом портала Shuba.
В Марокко соленые лимоны добавляют практически ко всем блюдам, а мясо и салаты благодаря этому ингредиенту получаются особенно колоритными, рассказывает Gastrotrevel.
Как сделать соленые лимоны?
- Время: 25 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 1 килограмм лимонов;
– 70 граммов соли;
– 2 грамма хлопьев перца чили.
Приготовление:
- Лимоны хорошо промойте и нарежьте кружочками толщиной примерно один сантиметр.
- Положите в глубокую миску, добавьте все сухие специи и тщательно перемешайте.
- После этого поместите лимоны в вакуумный пакет и оставьте при комнатной температуре на 2 недели.
- Затем перенесите лимоны в холодильник и дайте им настояться минимум один месяц.
- Готовые маринованные лимоны переложите в стеклянную банку и залейте маслом, чтобы оно полностью их покрыло. Добавляйте при желании к любым блюдам.
Что еще "лимонного приготовить"?
Хорошей идеей вместе с засолкой также будет замариновать лимоны.
Они будут готовы значительно быстрее и обогатят ваши блюда любимыми цитрусовыми акцентами.