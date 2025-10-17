Солоні лимони стануть вашим секретним інгредієнтом, завдяки якому смак ваших страв буде унікальним та насиченим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з простим рецептом порталу Shuba.
Зверніть увагу!
У Марокко солоні лимони додають практично до всіх страв, а мʼясо та салати завдяки цьому інгредієнту виходять особливо колоритними, розповідає Gastrotrevel.
Як зробити солоні лимони?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1 кілограм лимонів;
– 70 грамів солі;
– 2 грами пластівців перцю чилі.
Приготування:
- Лимони добре промийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно один сантиметр.
- Покладіть у глибоку миску, додайте всі сухі спеції та ретельно перемішайте.
- Після цього помістіть лимони у вакуумний пакет і залиште при кімнатній температурі на 2 тижні.
- Потім перенесіть лимони до холодильника й дайте їм настоятися щонайменше один місяць.
- Готові мариновані лимони перекладіть у скляну банку та залийте олією, щоб вона повністю їх покрила. Додавайте за бажання до будь-яких страв.
Що ще "лимонного приготувати"?
Гарною ідеєю разом із засолюванням також замаринувати лимони.
Вони будуть готові значно швидше й збагатять ваші страви улюбленими цитрусовими акцентами.