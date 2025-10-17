Солоні лимони стануть вашим секретним інгредієнтом, завдяки якому смак ваших страв буде унікальним та насиченим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з простим рецептом порталу Shuba.

У Марокко солоні лимони додають практично до всіх страв, а мʼясо та салати завдяки цьому інгредієнту виходять особливо колоритними, розповідає Gastrotrevel.

Як зробити солоні лимони?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм лимонів;

– 70 грамів солі;

– 2 грами пластівців перцю чилі.

Приготування:

Лимони добре промийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно один сантиметр. Покладіть у глибоку миску, додайте всі сухі спеції та ретельно перемішайте. Після цього помістіть лимони у вакуумний пакет і залиште при кімнатній температурі на 2 тижні. Потім перенесіть лимони до холодильника й дайте їм настоятися щонайменше один місяць. Готові мариновані лимони перекладіть у скляну банку та залийте олією, щоб вона повністю їх покрила. Додавайте за бажання до будь-яких страв.

