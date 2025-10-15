Справжня майстерність – це вміти не приготувати шедевр швидко, а головне – без витрат грошей. Наприклад, ароматне домашнє печиво, яке 24 Канал пропонує відтворити з TikTok nataliia.zhuk.

Зверніть увагу!

Щоб печиво вийшло більш ароматним та смачним, ви можете замінити олію вершковим маслом у пропорції 1:1, радить портал Shuba.

Як приготувати бюджетне та смачне печиво?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру + дрібка солі;
– 70 мілілітрів рослинної олії;
– 50 мілілітрів води;
– 250 грамів борошна;
– 20 грамів какао;
– 8 грамів розпушувача;
– цукрова пудра.

Як зробити дешеве домашнє печиво: відео

Приготування:

  1. Яйце збиваємо з сіллю, цукром та ванільним цукром.
  2. Додаємо воду та олію, добре перемішуємо.
  3. Просіюємо борошно, розпушувач та какао, замішуємо тісто.
  4. Відщипуємо шматочки, формуємо кульки і обвалюємо їх в цукровій пудрі.
  5. Викладаємо печиво на деко та випікаємо 10 – 15 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

