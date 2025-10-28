Коли заходить мова про приготування хека, зазвичай одразу уявляють смажену рибу. Проте можна піти ще простішим шляхом та отримати нічим не гірший результат, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як смачно приготувати хека у духовці?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 тушки хека;

– 1 набір спецій для риби;

– 4 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– 3 чайних ложки соєвого соусу;

– 1 фольга.

Приготування:

Викладіть тушки і додайте лавровий лист, мелений чорний перець, коріандр, сіль, приправи для риби, ложку соєвого соусу, частину нарізаної цибулі та подрібнений часник. Кожну тушку загорніть окремо у фольгу. Покладіть загорнуту рибу на решітку й запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько 45 хвилин. Після цього обережно розгорніть фольгу та зробіть невеликий прокол унизу, щоб стекла зайва рідина. Поверніть хек у духовку ще на 15 хвилин, щоб рибка підрум’янилася й стала ароматною.

