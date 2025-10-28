Коли заходить мова про приготування хека, зазвичай одразу уявляють смажену рибу. Проте можна піти ще простішим шляхом та отримати нічим не гірший результат, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як смачно приготувати хека у духовці?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 тушки хека;
– 1 набір спецій для риби;
– 4 зубчики часнику;
– 1 цибулина;
– 3 чайних ложки соєвого соусу;
– 1 фольга.
Приготування:
- Викладіть тушки і додайте лавровий лист, мелений чорний перець, коріандр, сіль, приправи для риби, ложку соєвого соусу, частину нарізаної цибулі та подрібнений часник.
- Кожну тушку загорніть окремо у фольгу.
- Покладіть загорнуту рибу на решітку й запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько 45 хвилин.
- Після цього обережно розгорніть фольгу та зробіть невеликий прокол унизу, щоб стекла зайва рідина.
- Поверніть хек у духовку ще на 15 хвилин, щоб рибка підрум’янилася й стала ароматною.
