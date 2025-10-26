Білі гриби в сметані – це та страва, від якої можна легко втратити голову. Вони прості у приготуванні та навіть можуть стати самостійним гарніром, особливо, якщо ви маєте для подачі ще й мʼясну страву. 24 Канал пропонує зберегти рецепт від Shuba повертатися до нього за кожної нагоди.

Як приготувати білі гриби у сметані?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів білих грибів;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– сіль та перець до смаку;

– 100 грамів сметани;

– олія для смаження.

Приготування:

Білі гриби переберіть, очистіть від бруду й ретельно промийте. Великі екземпляри наріжте шматочками. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 10 – 15 хвилин. Після цього відкиньте гриби на друшляк і промийте під проточною водою. Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте невеликими кубиками. На сковороді розігрійте олію, викладіть овочі та обсмажуйте кілька хвилин до м’якої консистенції. Додайте відварені гриби й смажте все разом, періодично помішуючи, приблизно 10 хвилин. Посоліть, поперчіть, влийте сметану, перемішайте та тушкуйте під кришкою на слабкому вогні ще 10 хвилин. Такі гриби будуть смакувати навіть з хлібом!

