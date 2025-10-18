Ароматний суп – це чудова нагода урізноманітнити осінню хандру яскравими нотками, не витрачаючи багато грошей та часу. Страва з білими грибами подарує насичений аромат та незрівнянний смак, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Не забудьте!
Нижню частину ніжки білого гриба завжди видаляємо через велику кількість бруду. А якщо на місці зрізу багато ходів від червʼяків – такий гриб слід викинути, радить портал "Тег".
Як зробити смачний суп з білими грибами?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 жменя сушених білих грибів;
– до 3 літрів води;
– 4 середні картоплини;
– 1 середня цибулина;
– 5 столових ложок птітіму;
– 2 середні морквини;
– пучок зелені;
– 3 столові ложки сметани;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Жменю сушених грибів залийте холодною водою та залиште на ніч, щоб вони добре набухли.
- Поставте гриби варитися приблизно на 30 хвилин. Потім відкиньте їх на сито, дайте стекти воді й наріжте зручними шматочками.
- Картоплю почистіть і наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на тертці, а зелень добре промийте й подрібніть.
- Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору, додайте моркву й підготовлені гриби. Смажте до м’якості овочів і приємного аромату.
- У каструлю з грибним бульйоном опустіть картоплю та птітім, трохи підсоліть і додайте спеції.
- Варіть близько 5 хвилин, потім покладіть засмажку й продовжуйте готувати ще приблизно 10 хвилин.
- В окремій мисці розведіть сметану кількома ложками гарячого бульйону, ретельно перемішайте та обережно влийте суміш у суп.
- Додайте зелень і потоміть на малому вогні ще 5 хвилин.
- Після цього зніміть суп із плити, накрийте кришкою й дайте йому настоятися близько 10 хвилин перед подачею.
Смачного!
Що робити, коли в страві багато перцю?
Найперше, не панікувати та не виливати суп, адже все ще можна виправити.
Для цього треба елементарні інгредієнти та знання одного секрету.