Пікантні страви володіють особливим колоритом, але варто лише трішки перестаратися – і взяти їжу до рота вже практично неможливо. Що робити у такому випадку – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Що робити, коли переперчили страву?

Перець додає стравам гостроти завдяки капсаїцину. Відповідно, для помʼякшення страви потрібно його нейтралізувати. Для цього є декілька способів, який ви можете обрати в залежності від їжі, яку готуєте.

Забагато перцю – це ще не вирок / Фото Pixabay

Найкраще капсаїцин нейтралізує казеїн. Він є в молоці та молочних продуктах. Мʼясні страви можна помʼякшити додаванням сметани.

Також з гостротою чудово впорається оцет або лимонна кислота. Салат можна врятувати лаймом і помідорами.

А як врятувати суп?

Якщо ви готуєте першу страву й додали забагато перцю, то можете нейтралізувати його оливковою олією. Але після цього обовʼязково треба додати до страви кілька картоплин, аби суп не вийшов надто масним, радить портал Przyslij przepis.

