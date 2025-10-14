Пикантные блюда обладают особым колоритом, но стоит лишь немного переусердствовать – и взять еду в рот уже практически невозможно. Что делать в таком случае – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Что делать, когда переперчили блюдо?
Перец придает блюдам остроту благодаря капсаицину. Соответственно, для смягчения блюда нужно его нейтрализовать. Для этого есть несколько способов, который вы можете выбрать в зависимости от пищи, которую готовите.
Много перца – это еще не приговор / Фото Pixabay
Лучше всего капсаицин нейтрализует казеин. Он есть в молоке и молочных продуктах. Мясные блюда можно смягчить добавлением сметаны.
Также с остротой отлично справится уксус или лимонная кислота. Салат можно спасти лаймом и помидорами.
А как спасти суп?
Если вы готовите первое блюдо и добавили слишком много перца, то можете нейтрализовать его оливковым маслом. Но после этого обязательно надо добавить в блюдо несколько картофелин, чтобы суп не получился слишком жирным, советует портал Przyslij przepis.
