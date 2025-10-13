Долгое время господствовал миф, что свинина была основным мясом в украинской кулинарной традиции. Однако наша культура была значительно богаче, рассказал 24 Каналу исследователь украинской кухни Всеволод Полищук.

Благодаря историку Вадиму Назаренко в руки попадает дневник казацкого писаря XVII – XVIII века, где на 200 страниц описан быт казацкой старшины. А там в трактирах подают каракатицу. Тексты Нестора-летописца, воспоминания французского инженера Боплана который строил укрепления Речи Посполитой, другие документы – и встречаешь значительно больше разновидностей мяса,

– рассказал исследователь.

А дома лучше всего наслаждаться запеченными устрицами "Рокфеллер", рецептом которых поделился портал Рacific sea food.

Как приготовить устрицы "Рокфеллер"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 16 устриц;

– 1,5 столовой ложки сливочного масла;

– 2 измельченных зубчика чеснока;

– бейби-шпинат;

– 100 миллилитров белого вина;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 2 столовые ложки тертого пармезана;

– соль и перец по вкусу

– 1 – 2 капли абсента.

Приготовление:

Разогрейте сковородку, растопите сливочное масло и обжарьте измельченный чеснок до появления аромата. Добавьте бейби-шпинат и белое вино, тушите смесь 5 – 6 минут, пока шпинат не размякнет. Переложите тушеный шпинат в миску, добавьте половину панировочных сухарей и тертый пармезан. Приправьте специями и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите устрицы на противень, наполните их шпинатной начинкой и посыпьте остатком сухарей. Слегка сбрызните устрицы абсентом и запекайте 10 минут до образования золотистой корочки. Подавайте блюдо горячим, сопровождая бокалом сухого белого вина.

Приятного аппетита!

Блюда с историей – это всегда вкусно