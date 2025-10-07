Рецептов дерунов, как и борща, существует просто множество. И иногда меняется даже название! Например, на Полесье готовят малимоны – собственную версию дерунов, которую вам точно стоит попробовать, советует 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Особый секрет малимонов – картофельное пюре в списке ингредиентов. Именно она придает блюду воздушности, сообщает портал "Полісся.News".
Как приготовить малимоны?
- Время: 1 час
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 3 лука;
– 3 столовые ложки муки;
– 300 граммов картофельного пюре;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Картофель почистите и натрите на мелкой терке.
- Лук также почистите и измельчите тем же способом.
- К картофельной массе добавьте соль, сметану, муку и хорошо перемешайте ложкой, чтобы образовалась однородная смесь.
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.
- Выкладывайте ложкой порции теста и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
