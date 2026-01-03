Идеальная запеченный картофель – это когда хрустящая корочка скрывает очень нежную серединку. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом блогера Алексея Хоменко и получить именно такой результат.

Как вкусно запечь картофель?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– картофель;

– много масла или жира;

– крупная соль;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– розмарин по вкусу.

Приготовление:

Картофель хорошо вымойте, очистите и нарежьте большими примерно одинаковыми кусками. Опустите в кипящую подсоленную воду и проварите около 5 минут - куски должны лишь слегка схватиться снаружи, оставаясь плотными внутри. Воду слейте, после чего аккуратно потрясите кастрюлю, чтобы края картофеля стали пушистыми и шероховатыми - именно это обеспечит чрезвычайно хрустящую корочку после запекания. Пока картофель проваривается, хорошо разогрейте в духовке противень с большим количеством масла или жира. Масло должно быть очень горячим. Осторожно выложите картофель на противень и запекайте примерно 90 минут при 160 градусах, дважды переворачивая кусочки, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон. За несколько минут до готовности добавьте мелко нарезанный чеснок и розмарин - они наполнят блюдо ароматом и не успеют подгореть. При желании готовый картофель можно промокнуть бумажным полотенцем от лишнего жира и притрусить крупной солью.

Какой картофель выбирать для запекания?

Для запекания лучше всего подходят сорта со средним или высоким содержанием крахмала. Они отличаются желтым оттенком мякоти, подсказывает Haps.

Также можно обратить внимание на кожуру – она должна быть светло-коричневой. Такой картофель при запекании получается очень вкусным.

